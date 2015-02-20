СМИ: Байден предложил Путину переговоры по климату

По предварительной информации, встреча лидеров государств может пройти в конце апреля.

Джо Байден пригласил Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц в администрации президента США.

Подробности предполагаемых переговоров пока не раскрываются. В Белом доме эту информацию пока никак не прокомментировали.

По предварительной информации, встреча лидеров государств может пройти 22-23 апреля. Помимо глав США, России и Китая саммит посетят лидеры более чем 40 стран, наиболее пострадавших от глобального изменения климата.

Фото: официальный сайт президента США