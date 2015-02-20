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СМИ: Байден предложил Путину переговоры по климату
Сегодня, 22:24
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Rybka123

СМИ: Байден предложил Путину переговоры по климату

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По предварительной информации, встреча лидеров государств может пройти в конце апреля.

Джо Байден пригласил Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц в администрации президента США. 

Подробности предполагаемых переговоров пока не раскрываются. В Белом доме эту информацию пока никак не прокомментировали. 

По предварительной информации, встреча лидеров государств может пройти 22-23 апреля. Помимо глав США, России и Китая саммит посетят лидеры более чем 40 стран, наиболее пострадавших от глобального изменения климата. 

Фото: официальный сайт президента США

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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