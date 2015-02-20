Ученый из США назвал местом зарождения коронавируса китайские лаборатории

Эта версия противоречит заявлению ВОЗ.

В разговоре с журналистами CNN вирусолог Роберт Редфилд, ранее руководящий центром по контролю заболеваний США, назвал лаборатории китайского города Ухань источником коронавируса.

Сейчас я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятный источник этого патогена в Ухане была лаборатория, откуда он вырвался. Роберт Редфилд

По словам Редфилда, патоген стал распространяться по Китаю ещё в сентябре - октябре 2020 года, однако телеканал указал на то, что версия ученого противоречит данным ВОЗ. Ранее эксперты организации посетили Ухань и пришли к выводу, что лаборатории маловероятно были источником COVID-19. Наиболее вероятной причиной называют передачу вируса людям от носителя заболевания или через посредника.

Видео: CNN