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Ученый из США назвал местом зарождения коронавируса китайские лаборатории

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Эта версия противоречит заявлению ВОЗ.

В разговоре с журналистами CNN вирусолог Роберт Редфилд, ранее руководящий центром по контролю заболеваний США, назвал лаборатории китайского города Ухань источником коронавируса. 

Сейчас я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятный источник этого патогена в Ухане была лаборатория, откуда он вырвался.

Роберт Редфилд

По словам  Редфилда, патоген стал распространяться по Китаю ещё в сентябре - октябре 2020 года, однако телеканал указал на то, что версия ученого противоречит данным ВОЗ. Ранее эксперты организации посетили Ухань и пришли к выводу, что лаборатории маловероятно были источником COVID-19. Наиболее вероятной причиной называют передачу вируса людям от носителя заболевания или через посредника.

Видео: CNN 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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