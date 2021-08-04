Президент США оценил ситуацию с обвинениями Эндрю Куомо.

Американский президент Джо Байден считает, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку. Такое заявление политик сделал во время брифинга в Белом доме. Он напомнил, что следствие подтвердило факт неподобающего поведения со стороны Эндрю Куомо в отношении подчиненных.

Я считаю, что он должен уйти в отставку. Я понимаю, что законодательный орган штата может принять решение об импичменте. Я не знаю этого наверняка, я не знаком со всеми этими сведениями. Джо Байден, президент США

Демократ не стал отвечать на вопрос журналистов о том, должны ли законодатели штата инициировать процедуру импичмента в отношении Куомо. Напомним, что подозреваемый губернатор является однопартийцем главы государства. Байден уточнил, что не говорил с Куомо по поводу обвинений во вторник. Спикер Палаты представителей Конгресса США от демократической партии Нэнси Пелоси, представляющая штат Калифорния, а также лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер от штата Нью-Йорк призвали Эндрю Куомо подать в отставку.

Губернатор Нью-Йорка отверг обвинения в домогательствах к женщинам.

Фото и видео: Белый дом