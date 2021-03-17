Байден заявил, что губернатора Нью-Йорка могут привлечь к ответственности

Президент прокомментировал обвинения против Эндрю Куомо.

Американский президент Джо Байден заявил, что губернатора Нью-Йорка могут привлечь к уголовной ответственности. Таким образом глава Белого дома ответил на вопрос журналиста, который попросил прокомментировать выдвинутые против Эндрю Куомо обвинения в сексуальных домогательствах. Политик уточнил, что чиновник уйдет с должности, если обвинения подтвердятся.

Да...Я думаю, что его, вероятно, привлекут к ответственности. Джо Байден, президент США

Байден уверен, что американка, которая выступила с обвинениями против Куомо, "должна считаться говорящей правду". Он надеется, что женщина не станет жертвой из-за того, что выступила против губернатора штата. При этом президент видит необходимость в проведении расследования.

Напомним, что в настоящее время против Эндрю Куомо семь женщин выдвинули обвинения.

Байден пообещал американцам день независимости от коронавируса.

Видео: YouTube / CBS This Morning