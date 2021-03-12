Байден пообещал американцам день независимости от коронавируса

Президент США выступил с обращением к нации.

Американский президент Джо Байден пообещал гражданам страны день независимости от коронавируса. Об этом в собственном Twitter-аккаунте заявил глава Белого дома. Политик считает, что 4 июля нация будет не только отмечать День независимости США, но и день независимости от COVID-19.

Скажу правду, провести 4 июля с любимыми — это цель, но многое может измениться...Ученые ясно дали понять, что ситуация вновь может ухудшиться в связи с распространением новых штаммов вируса. Джо Байден, президент США

Политик напомнил, что американцам следует продолжать вакцинироваться и соблюдать введенные ограничения, включающие соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок. Он призвал население внести свой вклад в борьбу с распространением инфекции, чтобы уже к началу июля небольшие группы смогли собираться вместе после "долгого тяжелого периода".

Байден поблагодарил NASA за восстановление "американского духа".

Видео: The White House