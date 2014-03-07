Байден поблагодарил NASA за восстановление "американского духа"

Президент поздравил специалистов с успешной миссией Perseverance.

Американский президент Джо Байден поблагодарил представителей Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства за восстановление "американского духа". Об этом политик рассказал в Белом доме. Он оценил вклад специалистов, которые приняли участие в операции по посадке марсохода Perseverance на Марс. По мнению главы администрации Вашингтона, этот успех восстановил уверенность в национальной космической отрасли у населения.

Вы восстановили уверенность среди американцев. Потому что они начали задаваться вопросами, остаемся ли мы той страной, что были раньше. То, что вы сделали, невероятно. Джо Байден, президент США

Политик напомнил, что США могут и посадить марсоход на планету, и победить пандемию коронавируса при помощи научных достижений. Байден добавил, что не существует таких трудностей, с которыми американцы бы не справились.

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Видео: The White House