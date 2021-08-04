Эндрю Куомо выступил с речью после предъявленных прокуратурой обвинений.

Губернатор Нью-Йорка отверг обвинения в домогательствах к женщинам. Видеообращение Эндрю Куомо транслировалось местными телеканалами. При этом он заметил, что иногда целует людей в лоб, а также шутит иногда смешно, а иногда - нет.

Я никогда не позволял себе непристойных прикосновений, нежелательных сексуальных заигрываний. Я пытаюсь заставить людей расслабиться, заставить их улыбаться, найти с ними связь. Эндрю Куомо, глава штата Нью-Йорк

Губернатор штата считает, что сейчас политическая обстановка в США слишком накалена, а реальным жертвам в сексуальных домогательствах придется сложнее от обвинений, подобным тем, которые выдвигаются против него. Ранее представитель прокуратуры Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила о том, что расследование показало, что Куомо много раз позволял недопустимое поведение в отношении нескольких женщин. Мужчина якобы вовлекал сотрудниц в нежелательную для них активность. Речь шла о поцелуях и объятиях.

Мэр Нью-Йорка считает, что губернатор должен уйти в отставку, если будет доказана его вина.

Видео: YouTube / NBC News