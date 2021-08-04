Губернатор Нью-Йорка отверг обвинения в домогательствах к женщинам. Видеообращение Эндрю Куомо транслировалось местными телеканалами. При этом он заметил, что иногда целует людей в лоб, а также шутит иногда смешно, а иногда - нет.
Я никогда не позволял себе непристойных прикосновений, нежелательных сексуальных заигрываний. Я пытаюсь заставить людей расслабиться, заставить их улыбаться, найти с ними связь.
Эндрю Куомо, глава штата Нью-Йорк
Губернатор штата считает, что сейчас политическая обстановка в США слишком накалена, а реальным жертвам в сексуальных домогательствах придется сложнее от обвинений, подобным тем, которые выдвигаются против него. Ранее представитель прокуратуры Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила о том, что расследование показало, что Куомо много раз позволял недопустимое поведение в отношении нескольких женщин. Мужчина якобы вовлекал сотрудниц в нежелательную для них активность. Речь шла о поцелуях и объятиях.
Мэр Нью-Йорка считает, что губернатор должен уйти в отставку, если будет доказана его вина.
Видео: YouTube / NBC News
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