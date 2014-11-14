Мэр Нью-Йорка считает, что губернатор должен уйти в отставку, если будет доказана его вина

Билл де Блазио прокомментировал обвинения против Эндрю Куомо.

Мэр города Нью-Йорка считает, что губернатор одноименного штата должен уйти в отставку, если будет доказана его вина. Об этом Билл де Блазио рассказал в эфире американского телеканала CNN. Речь идет о выдвинутых против Эндрю Куомо обвинениях в сексуальных домогательствах женщин, которые находились в подчинении у Куомо. Также чиновник подозревается в том, что он скрывал от граждан случаи летальных исходов от коронавируса.

Я не представляю себе, как кто-либо может находиться у власти в роли губернатора, как он может пользоваться доверием людей, если он умышленно скрывал смерти тысячи наших пожилых людей...Это факты, которые говорят о твоей непригодности. Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка

Напомним, что бывшие подчиненные Эндрю Куомо Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан заявили, что пострадали от сексуальных домогательств со стороны экс-начальника. Беннет выступила с жалобой только 27 февраля 2021 года, в то время как Бойлан подала жалобу еще в декабре 2020 года. Губернатор Нью-Йорка отрицает обвинения. Днем 1 марта еще одна женщина заявила, что Куомо неподобающе с ней себя вел.

Губернатор Нью-Йорка отрицает попытки скрыть число умерших после заражения COVID-19.

Видео: CNN