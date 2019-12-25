Байден решил не продлевать эвакуацию из Афганистана по рекомендации военных

Глава Белого дома рассказал, что хочет сохранить жизни американских военнослужащих.

Американский президент Джо Байден заявил, что решил не продлевать эвакуацию из Афганистана по рекомендации военных. Соответствующее заявление распространил Белый дом.

Теперь наше 20-летнее военное присутствие в Афганистане завершено...завершить операцию по эвакуации по воздуху в планируемые сроки единогласно рекомендовал Комитет начальников штабов Вооруженных сил США. Джо Байден, американский президент

Политик заметил, что планирует публично выступить с заявлением 31 августа. Он объяснил нации свое решение. Речь главы Белого дома запланирована на 13:30 по местному времени Восточного побережья США (20:30 по московскому времени). Байден подчеркнул, что завершение миссии является лучшим способом сохранить жизни военных и обеспечить выезд из Кабула гражданских лиц, которые планируют это сделать в ближайшие месяцы. Действия с международными партнерами США в Афганистане будет координировать Энтони Блинкен.

Блинкен назвал операцию по эвакуации людей из Афганистана одной из самых сложных.

Фото: Белый дом