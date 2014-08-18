В Госдепе оценили завершение миссии по эвакуации граждан из Кабула.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен назвал операцию по эвакуации людей из Афганистана одной из самых сложных для страны. Такое заявление чиновник сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Специалист напомнил, что США вывезли из страны 123 тысячи человек, включая 6 тысяч собственных военнослужащих.

Это было масштабное военное, дипломатическое и гуманитарное мероприятие - одно из самых сложных в истории нашей страны, исключительный по своему значению результат логистики и координации в самых сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепартаменте заметили, что оказали помощь иностранным коллегам, которые на протяжении 20 лет помогали Афганистану и которые подвергались опасности в этот критический момент. Блинкен назвал эвакуацию священным долгом США. Эксперт рассказал о готовности сотрудничать с талибами, но любое взаимодействие будет определяться исключительно национальными интересами США.

США приостановили дипломатическое присутствие в Кабуле.

Фото: YouTube / Department of State