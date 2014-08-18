Американский государственный секретарь Энтони Блинкен назвал операцию по эвакуации людей из Афганистана одной из самых сложных для страны. Такое заявление чиновник сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Специалист напомнил, что США вывезли из страны 123 тысячи человек, включая 6 тысяч собственных военнослужащих.
Это было масштабное военное, дипломатическое и гуманитарное мероприятие - одно из самых сложных в истории нашей страны, исключительный по своему значению результат логистики и координации в самых сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
В Госдепартаменте заметили, что оказали помощь иностранным коллегам, которые на протяжении 20 лет помогали Афганистану и которые подвергались опасности в этот критический момент. Блинкен назвал эвакуацию священным долгом США. Эксперт рассказал о готовности сотрудничать с талибами, но любое взаимодействие будет определяться исключительно национальными интересами США.
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Фото: YouTube / Department of State
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