Дипмиссия будет помогать гражданам США из Катара.

США приостановили дипломатическое присутствие в Кабуле. Об этом на регулярном брифинге с журналистами рассказал государственный секретарь страны Энтони Блинкен. В Госдепартаменте уточнили, что при этом американские специалисты будут вести работу по афганскому направлению из столицы Катара - в Дохе. Там будут решаться вопросы по консульской деятельности, предоставления гуманитарной помощи, будут координироваться усилия по взаимодействию с партнерами.

Мы приостановили свое дипломатическое присутствие в Кабуле и перенесли нашу деятельность в Доху. Учитывая нестабильность в сфере безопасности и неопределенность политической ситуации в Афганистане, это был предусмотрительный шаг. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Чиновник объяснил СМИ, что дипломатическую команду по направлению возглавит Иэн Маккари, который находился ранее на посту заместителя главы дипмиссии в Афганистане. Блинкен выразил благодарность за работу временного поверенного Росса Уилсона, который до настоящего момента руководил дипмиссией в Кабуле.

Журналистке BBC отказали в продлении российской визы.

Фото: YouTube / U.S. Department of State