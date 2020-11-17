Байден призвал Трампа к гладкой передаче власти

Демократ назвал основные приоритеты для его переходной команды.

Джо Байден призвал Дональда Трампа к гладкой передаче власти. Об этом кандидат в президенты США, ранее объявивший себя победителем голосования, рассказал в рамках пресс-конференции в городе Уилмингтоне штата Делавэр. Он призвал действующую администрацию Белого дома к сотрудничеству с его переходной командой. В первую очередь это должно касаться вопроса борьбы с пандемией коронавируса, считает Байден.

Если мы не будем координироваться, могут быть новые смерти….Как мы распространим вакцину среди 300 млн людей? Каков план? Это серьезная задача Джо Байден, американский политик

Демократ нашел необходимым как можно быстрее получить данные о правительственном плане по распространению вакцины от COVID-19. Байден также напомнил, что план его штаба предусматривает создание миллионов рабочих мест в промышленности, автомобилестроении, в сфере новых технологий.

Трамп победил на выборах в Северной Каролине.

Видео: Youtube/The Sun