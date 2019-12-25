Глава Минздрава США сравнил программы Трампа и Байдена по борьбе с коронавирусом

Алекс Азар объяснил, что Трамп реализует многое из того, что поддерживает Байден.

Глава Минздрава США Алекс Азар сравнил программы Дональда Трампа и Джо Байдена по борьбе с коронавирусом. Слова чиновника приводят журналисты местного телеканала CNN. В СМИ уточнили, что план кандидата от демократической партии похож на программу, которую реализует действующая администрация Белого дома. Уже сейчас многие меры, которые поддерживает байден, проводятся в стране.

Напомним, что ранее Джо Байден назвал имена экспертов, которые проанализируют деятельность администрации США, федеральных ведомств, а также обеспечат демократу транзит власти. В общей сложности в команде Байдена называется 500 фамилий. Многие из них - его советники. В течение трех месяцев они будут работать над процессом передачи власти от Дональда Трампа и его штаба к администрации Джо Байдена. Многие специалисты ранее работали при администрации Барака Обамы.

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