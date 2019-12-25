Администрация Белого дома будет бороться с распространением самодельного оружия среди американцев.

Американский президент Джо Байден назвал применение огнестрельного оружия эпидемией для нации. Такое заявление глава Белого дома сделал во время выступления в Конгрессе с обращением "О положении страны". Трансляцию речи политика вел YouTube-канал администрации.

Я сделаю все, чтобы защитить американский народ от эпидемии насилия с огнестрельным оружием. Джо Байден, президент США

Спикер заметил, что пришло время действовать и для Конгресса. При этом действия администрации Джо Байдена будут направлены на борьбу с распространением самодельного оружия и компонентов для его изготовления. Белый дом рассчитывает запретить продажу и куплю штурмового огнестрельного оружия.

Байден назвал главную террористическую угрозу для США.

Фото: Белый дом