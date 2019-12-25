Американский президент Джо Байден назвал применение огнестрельного оружия эпидемией для нации. Такое заявление глава Белого дома сделал во время выступления в Конгрессе с обращением "О положении страны". Трансляцию речи политика вел YouTube-канал администрации.
Я сделаю все, чтобы защитить американский народ от эпидемии насилия с огнестрельным оружием.
Джо Байден, президент США
Спикер заметил, что пришло время действовать и для Конгресса. При этом действия администрации Джо Байдена будут направлены на борьбу с распространением самодельного оружия и компонентов для его изготовления. Белый дом рассчитывает запретить продажу и куплю штурмового огнестрельного оружия.
Байден назвал главную террористическую угрозу для США.
Фото: Белый дом
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