Американский президент Джо Байден назвал число погибших при эвакуации из Афганистана американцев. Во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме политик уточнил количество жертв и пострадавших во время миссии в аэропорту Кабула. Глава государства также выступил с телеобращением в связи с завершением операции по выводу войск Вооруженных сил США из страны.
Двадцать военных получили ранения в ходе этой миссии, 13 героев отдали свои жизни.
Джо Байден, президент США
Лидер США уточнил, что эвакуация граждан из Афганистана была не "миссией войны", а миссией милосердия. Операция была полностью завершена 31 августа.
Байден рассказал о единственном интересе США в Афганистане.
Фото: Белый дом
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все