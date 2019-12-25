В Вашингтоне напомнили о жертвах, погибших из-за взрывов около аэропорта Кабула.

Американский президент Джо Байден назвал число погибших при эвакуации из Афганистана американцев. Во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме политик уточнил количество жертв и пострадавших во время миссии в аэропорту Кабула. Глава государства также выступил с телеобращением в связи с завершением операции по выводу войск Вооруженных сил США из страны.

Двадцать военных получили ранения в ходе этой миссии, 13 героев отдали свои жизни. Джо Байден, президент США

Лидер США уточнил, что эвакуация граждан из Афганистана была не "миссией войны", а миссией милосердия. Операция была полностью завершена 31 августа.

Байден рассказал о единственном интересе США в Афганистане.

Фото: Белый дом