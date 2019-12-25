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Байден рассказал о единственном интересе США в Афганистане
Сегодня, 7:42
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Байден рассказал о единственном интересе США в Афганистане

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Американский лидер напомнил о необходимости борьбы с терроризмом.

Американский президент Джо Байден рассказал о единственном интересе США в Афганистане. На пресс-конференции в Белом доме глава государства заявил о том, что Вашингтон намерен не допустить превращения страны Ближнего Востока в плацдарм для террористических атак против США.

У нас нет иного жизненно важного интереса в Афганистане, кроме предотвращения атак на американскую территорию и наших друзей. Это актуально по сей день.

Джо Байден, президент США

Американский лидер рассчитывает на то, что задача по предотвращению нападений боевиков на США решена еще десятилетие назад.

Байдену пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами.

Фото: Белый дом

Теги: афганистан, белый дом, джо байден, талибы
Категории: Терроризм, Происшествия, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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