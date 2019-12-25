Байдену пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами

Глава Белого дома рассказал о соглашении, которое его предшественник заключил с боевиками.

Американский президент Джо Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение своего предшественника Дональда Трампа, которое администрация Белого дома заключила с членами радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация). По мнению нынешнего лидера страны, альтернативным вариантом развития событий на Ближнем Востоке была война.

К тому моменту, когда я пришел, "Талибан"* был в сильнейшей позиции с 2001 года. Мы были поставлены перед простым выбором, покинуть страну или, не выходя оттуда, отправить туда еще десятки тысяч военных. Джо Байден, президент США

Байден считает вывод американских сил из Афганистана "миссией милосердия". Операцию по выводу войск в Вашингтоне считают "невероятно успешной", однако в стране осталось около 200 американских граждан.

Байден: эра попыток перестроить другие страны завершилась.

Фото: Белый дом