Байден: эра попыток перестроить другие страны завершилась

Американский президент рассказал о завершении миссии в Кабуле.

Американский президент Джо Байден заявил, что эра попыток перестроить другие страны завершилась. Об этом глава государства сообщил журналистам во время пресс-конференции в Белом доме. Политик уточнил, что вывод войск из Афганистана подвел черту под крупными вооруженными миссиями, направленных на переустройство других стран силовым методом.

Решение об Афганистане не просто про Афганистан. Более чем 300 тысяч правительственных войск, которых мы обучали и оснащали последние два десятилетия, будут крепкой силой в их гражданской войне с "Талибаном" (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Байден напомнил, что принял решение завершить войну в Афганистане в апреле текущего года. Это постановление основывалось на том, что правительственные силы Кабула способны выстоять до завершения вывода войск США из страны. Такое предположение президент назвал ошибочным.

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Фото: Белый дом