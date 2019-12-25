Автор инициативы о закрытии "наливаек": "Мы рассмотрим предложения предпринимателей"

В ЗакСе готовы выслушать конкретные предложения предпринимателей, но они должны учитывать, что закон уже принят.

Автор инициативы об ужесточении правил продажи алкоголя в барах и ресторанах Петербурга, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, еще не получил обращение предпринимателей. Об этом депутат Законодательского Собрания Денис Четырбок рассказал Piter.TV. После того, как документы будут "на руках", законодатель готов выслушать предложения представителей бизнеса.

Четырбок отметил, что инициатива обсуждалась уже полтора года, однако обращения от предпринимателей поступили только сейчас, при этом они еще даже не дошли до депутата.

Мне сообщили, что обращение направлено в адрес Законодательного Собрания, но физически я его еще не получил. Как только мы получим его, мы его рассмотрим и, если там есть конкретные предложения, то будем их обсуждать.

При этом обсуждение возможно с опорой на действующее законодательство. Депутат отметил, что ЗакСу удалось убедить парламент "активизировать" обновленный закон только с 1 января 2021-го года, поэтому у предпринимателей будет полугодовой "переходный" период.

Какой выход в данной ситуации есть у тех заведений, которые попадают под запрет, Четырбок озвучивать не стал. Также не определены санкции в отношении заведений, которые будут нарушать закон. Это предстоит сделать органам исполнительной власти.

Я пока ничего не предлагаю. Принят закон, есть полгода. Получим обращения, посмотрим, что они [предприниматели] предлагают, будем анализировать.

По словам депутата ЗакСа, понятие "хорошего" заведения для всех разное. Размытым также является понятие "авторский бар".

Пока противников заведений в жилых домах большинство, а предпринимателей, которые выступают против — меньшинство. Также могу сказать, что большая группа людей в нашем городе требует в принципе запрет на продажу алкоголя в жилых домах. Задачей властей в данном случае является поиск компромисса. <...> Не исключено, что мы проведем широкие общественные обсуждения, насколько это возможно в "коронавирусную" эпоху.

При этом об изменении законодательства речи не идет.

Напомним, накануне Законодательное Собрание Петербурга приняло в третьем чтении изменения в закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге". С 1 января 2021 года розничная продажа алкогольной продукции в ресторанах, барах, кафе и буфетах, которые расположены в многоквартирных жилых домах, будет разрешена, если площадь заведения составляет не менее 50 кв.метров. Кроме того, упаковку (потребительскую тару) должен вскрывать сам продавец. Отметим, что на сайте Законодательного Собрания города проект появился 11 октября 2019-го года. Изначально под запрет для продажи алкоголя должны были попасть только заведения меньше 20 кв.метров, однако потом этот показатель изменили. В Ленобласти также приняли подобный законопроект. Там под запрет попадает продажа алкоголя в заведениях меньше 40 кв.метров.

По мнению автора инициативы, таким образом удастся добиться спокойствия и чистоты на улицах и в домах, в которых есть конфликтные "наливайки", торгующие без лицензии. Законопроект предстоит подписать губернатору города Александру Беглову.

На данный момент петицию против "уничтожения барной и гастрокультуры" на сайте "change.org" подписали более 13,5 тыс. человек. Авторы петиции утверждают, что площадь заведения не должна быть мерилом его качества. Изменения в законе могут привести к закрытию множества кафе и и баров, которые стали визитной карточкой города.

Фото: Piter.TV