Жителей города возмущает, что качеством заведения стала считаться площадь зала обслуживания.

В воскресенье, 5 июля, стало известно, что петербуржцы создали петицию против закрытия мини-баров. Соответствующую запись можно увидеть на сайте change.org.

Согласно решению петербургского ЗакСа, площадь зала обслуживания должна будет составлять не менее 50 метров. Это значит, что бары, площадь зала обслуживания которых меньше, больше не смогут включать в меню алкоголь. Отметим, что это решение приняли в связи с ужесточением запрета на размещение "наливаек" в жилых домах.

Петербуржцев возмущает, что качеством заведения стала считаться площадь зала обслуживания.

Мы ценим заботу власти о жителях и гостях Санкт-Петербурга, но должны указать на ошибку, из-за которой пострадают и те заведения, которые не вызывают возмущение жителей города, а наоборот, являются его визитной карточкой. Отметили авторы петиции

Ранее мы писали, что в Ленобласти закрывают "наливайки" в многоквартирных домах.

Фото: Pixabay