В Ленобласти закрывают "наливайки" в многоквартирных домах

Во вторник, 23 июня, члены ЗАКСа Ленинградской области приняли законопроект по запрету продажи алкоголя в многоквартирных комах при условии, если площадь помещения составляет менее 40 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Нововведение направлено на регулирование производства и оборота этилового спирта в регионе. Таким образом, "наливайки", которые маскировались под другие заведения, больше не смогут осуществлять свою деятельность.

В общей сложности в регионе насчитывается 600 объектов, продающих алкогольную продукцию, 20% из которых расположены в жилых домах. Новый законопроект подразумевает закрытие 46% "наливаек". Из них 26 точек торгуют разнообразным алкоголем и 30 заведений - только пивной продукцией.

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