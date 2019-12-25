Звания Почетных граждан Ленобласти получили гендиректор научного института и депутат

За них проголосовали 26 и 31 парламентарий соответственно .

Во вторник, 23 июня, представители Парламента Ленобласти выбрали обладателей звания "Почетный гражданин Ленинградской области". Награды были удостоены генеральный директор ФГУП "Научно-исследовательский технологический институт имени А. П. Александрова" Вячеслав Василенко и депутат Василий Пискарев. Об этом сообщила пресс-служба областного ЗАКса.

Отметим, что для того, чтобы получить звание, необходимо набрать 26 голосов народных избранников. Голос за Вячеслава Василенко отдал 31 человек, а за Василия Пискарева проголосовали 26 человек.

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Фото: Пресс-служба законодательного собрания Ленинградской области