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Звания Почетных граждан Ленобласти получили гендиректор научного института и депутат
Сегодня, 16:17
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lizapoluda

Звания Почетных граждан Ленобласти получили гендиректор научного института и депутат

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За них проголосовали 26 и 31 парламентарий соответственно .

Во вторник, 23 июня, представители Парламента Ленобласти выбрали обладателей звания "Почетный гражданин Ленинградской области". Награды были удостоены генеральный директор ФГУП "Научно-исследовательский технологический институт имени А. П. Александрова" Вячеслав Василенко и депутат Василий Пискарев. Об этом сообщила пресс-служба областного ЗАКса. 

Отметим, что для  того, чтобы получить звание, необходимо набрать 26 голосов народных избранников. Голос за Вячеслава Василенко отдал 31 человек, а за Василия Пискарева  проголосовали 26 человек. 

Ранее мы рассказали о том, что Роман Марков обозначил причины успешной борьбы с коронавирусом в Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба законодательного собрания Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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