Роман Марков обозначил причины успешной борьбы с коронавирусом в Ленинградской области

По словам вице-губернатора, значительную роль сыграло правильное распределение бюджета в 2019 году.

Во время заседания областного ЗАКСа во вторник, 23 июня, вице-губернатор Ленинградской области Роман Марков назвал одной из причин эффективной работы над последствиями эпидемии прошлогодние вложения в здравоохранение и в другие сферы. В связи с этим, депутаты одобрили новый закон об исполнении регионального бюджета 2019 года. Так, доходы 47-ого региона за рассматриваемые 12 месяцев составили 141,8 миллиарда рублей, а расходы — приблизительно 141 миллиарда.

Доходы из консолидированного бюджета составили 176,3 миллиарда рублей. Расходы при этом составили 174,6 миллиарда рублей, а доходы — 1,7 миллиарда рублей.

Основные средства за 2019 год выделялись на выполнение государственных программ: всего на эти цели было потрачено 131,1 миллиард рублей. Также внушительные суммы выделялись на образовательную сферу и здравоохранением — 33,8 и 27,8 миллиарда рублей соответственно.

Новый документ был одобрен всем депутатским составом: за него проголосовали 39 человек.

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Фото: Законодательное собрание Ленинградской области