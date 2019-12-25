Работа волонтеров в Ленобласти завершается 1 июля

Активисты помогали пожилым людям и многодетными семьям.

Добровольцы, которые помогали пожилым людям в период самоизоляции в Ленинградской области, заканчивают свою работу 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отметим, что до этого волонтеры доставляли продукты первой необходимости и медикаменты тем, кто нуждается в помощи - пенсионерам и многодетным семьям. Ежедневно в штаб поступало от 15 обращений.

На данный момент миссия волонтеров временно прекращается.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти принимаются заявки на молодежный форум "Лагода".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области