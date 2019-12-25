  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти принимаются заявки на молодежный форум "Лагода"
Сегодня, 17:19
47
lizapoluda

В Ленобласти принимаются заявки на молодежный форум "Лагода"

0 0

В этом году в мероприятии примут участие 850 человек.

В 47-ом регионе стартовал прием заявок на молодежный образовательный форум "Ладога". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.            

Мероприятие пройдет с 7 по 15 августа c участием 850 человек, 70 из которых - волонтеры. Регистрацию можно пройти в АИС "Молодежь России".

Напомним, что "Ладога" проходит 12-й раз подряд. В связи с эпидемией, форум этого года будет отличать индивидуальная работа с каждым из участников.
 

Ранее мы рассказали о том, что в 2021 году в Петербурге пройдет Международный арктический форум.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии