В Ленобласти принимаются заявки на молодежный форум "Лагода"

В этом году в мероприятии примут участие 850 человек.

В 47-ом регионе стартовал прием заявок на молодежный образовательный форум "Ладога". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Мероприятие пройдет с 7 по 15 августа c участием 850 человек, 70 из которых - волонтеры. Регистрацию можно пройти в АИС "Молодежь России".



Напомним, что "Ладога" проходит 12-й раз подряд. В связи с эпидемией, форум этого года будет отличать индивидуальная работа с каждым из участников.



Ранее мы рассказали о том, что в 2021 году в Петербурге пройдет Международный арктический форум.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области