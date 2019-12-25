В 2021 году в Петербурге пройдет Международный арктический форум

Стало известно, что Международный арктический форум-2021 решили провести в Петербурге, сообщил ТАСС.
Организацией мероприятия займутся губернатор города, врио главы Ненецкого автономного округа, Республики Коми, губернатор Мурманской области, врио главы Архангельской области, замглавы Минвостокразвития, главнокомандующий ВМФ России, заместитель министра здравоохранения РФ и другие.
Ранее мы писали, что молодежный форум "Ладога" пройдет в Ленобласти этим летом.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все