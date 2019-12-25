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В 2021 году в Петербурге пройдет Международный арктический форум
Сегодня, 21:52
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smirenny

В 2021 году в Петербурге пройдет Международный арктический форум

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Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" проводится с 2010 года.

Стало известно, что Международный арктический форум-2021 решили провести в Петербурге, сообщил ТАСС.

Организацией мероприятия займутся губернатор города, врио главы Ненецкого автономного округа, Республики Коми, губернатор Мурманской области, врио главы Архангельской области, замглавы Минвостокразвития, главнокомандующий ВМФ России, заместитель министра здравоохранения РФ и другие.

Ранее мы писали, что молодежный форум "Ладога" пройдет в Ленобласти этим летом.

Фото: pixabay

Теги: арктика - территория диалога, международный арктический форум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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