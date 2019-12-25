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Молодежный форум "Ладога" пройдет в Ленобласти этим летом
Сегодня, 16:28
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lizapoluda

Молодежный форум "Ладога" пройдет в Ленобласти этим летом

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В Ленинградской области начали готовиться к проведению молодежного форума "Ладога". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Проведение мероприятия запланировано на неделю с 7 по 15 августа. В нем примут участие 780 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет со всей страны.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на официальных сайтах "Молодежь России" и "Добровольцы России". Несовершеннолетие к мероприятию не допускаются.

В течение недели можно будет посетить мероприятия по темам "Волонтеры Победы", "Деловые люди", "поток молодежных сообществ", "профсоюзный поток", "Духовное пространство", "медиапоток" и "технический поток". 

Напомним, что прошлом году форум собрал представителей 52 регионов в Ленобласти. 

Ранее мы рассказали о том, что патенты для ряда бизнесменов в Ленобласти стали дешевле.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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