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Патенты для ряда бизнесменов в Ленобласти стали дешевле
Сегодня, 15:58
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Патенты для ряда бизнесменов в Ленобласти стали дешевле

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Стоимость снижена на 12 видов предпринимательства.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил изменения в законе о патентной системе налогообложения на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Теперь патент стал доступнее для предпринимателей, занимающихся деятельностью в 12 сферах бизнеса. Именно они в наибольшей мере пострадали вследствие пандемии коронавируса. 

Отметим, что стоимость патентов для отдельных сфер, например, для розничной торговли, снижена на 40%. Для парикмахерских и косметических услуг сделали послабление на 20%.

Ранее мы рассказали о том, что во время карантина в Ленобласти подешевела земля.

Фото: Piter.TV, Online47

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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