Во время карантина в Ленобласти подешевела земля

На конец апреля стоимость одной сотки под ИЖС составила 65 396 рублей.

Два месяца карантинных ограничений заставили россиян по-новому взглянуть на жизнь за городом. Согласно исследованию аналитиков сервиса "Авито Недвижимость", россияне начали активнее интересоваться не только готовыми дачами, но и участками под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В апреле текущего года по сравнению с мартом стоимость одной сотки снизилась на 2,3%. В мае эта тенденция продолжилась – стоимость сократилась на 0,5% относительно показателей прошлого месяца. Теперь одна сотка в среднем стоит 65 396 рублей.

В целом по России цена земли за сотку под ИЖС составляет в среднем 38 887 рублей. При этом в апреле 2020 года по сравнению с мартом спрос вырос на 11,6%.

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