Эксперты отмечают, что в то же время ставки на ипотеку остаются привлекательными.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что застройщики не снизят цены в новостройках Петербурга. Об этом заявила руководитель Консалтингового центра "Петербургская недвижимость" Ольга Трошева.

Отмечается, что в данный момент в Северной столице находится 4 млн квадратных метров жилья, что на 15% меньше, чем в последние годы.

"Если говорить о компаниях из ТОП-10, а это более 65% рынка, то стройки работают, продажи не прекратились, а перешли в режим онлайн", —сказано в сообщении.

Эксперты отмечают, что застройщики не намерены снижать цены на новостройки. Напротив, начала года цены прибавили 3%.

Однако, покупателям советуют обратить внимание на ставки на ипотеку.

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