В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что застройщики не снизят цены в новостройках Петербурга. Об этом заявила руководитель Консалтингового центра "Петербургская недвижимость" Ольга Трошева.
Отмечается, что в данный момент в Северной столице находится 4 млн квадратных метров жилья, что на 15% меньше, чем в последние годы.
"Если говорить о компаниях из ТОП-10, а это более 65% рынка, то стройки работают, продажи не прекратились, а перешли в режим онлайн",
—сказано в сообщении.
Эксперты отмечают, что застройщики не намерены снижать цены на новостройки. Напротив, начала года цены прибавили 3%.
Однако, покупателям советуют обратить внимание на ставки на ипотеку.
Ранее мы сообщали о том, что аэропорт "Пулково" сократил режим работы.
Фото:pixabay
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