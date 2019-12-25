Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали законопроект о закрытии "наливаек"

Теперь вне закона могут оказаться сотни петербургских заведений.

Петербургский ЗакС принял в третьем чтении поправки в закон о "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге". Это значит, что теперь продажа алкоголя будет запрещена в кафе и барах площадью менее 50 кв.метров, которые расположены в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях.

Еще одно условие ― упаковку должен вскрывать продавец.

Автором инициативы является Денис Четырбок. По его мнению, таким образом удастся добиться спокойствия и чистоты на улицах и в домах, в которых есть конфликтные "наливайки", торгующие без лицензии. Ее поддержали 42 депутата. После того, как инициативу одобрит губернатор, она вступит в силу с 1 января 2021 года.

Согласно новым поправкам, закрыться придется многих барам и ресторанам. Владелец сети баров "Барслона" Андрей Федотов, отмечает, что под этот закон может попасть несколько сотен заведений, включая алкомагазины.

Фото: Piter.TV