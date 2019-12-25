В Петербурге насчитали сотню баров, которые могут закрыться

Согласно предлагаемым поправкам, минимальная площадь зала общепита, где могут продавать алкоголь, должна составлять не 20, а 50 квадратных метров.

Владельцы петербургских баров выступили против поправок к городскому законопроекту "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции". Вступление в силу документа может привести к закрытию сотни городских баров. При этом законопроект уже приняли во втором чтении.

Согласно поправкам, минимальная площадь зала общепита, где могут продавать алкоголь, должна составлять не 20, а 50 квадратных метров. То есть бары меньшего размера включить спиртное в меню не смогут.

Владельцы баров разместили на сайте Change.org обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову и депутатам ЗакСа с требованием разрешить работу маленьких баров в жилых домах.

Рестораторы указывают, что из-за этого законопроекта пострадают не только так называемые "наливайки", но и отличные проекты, такие как Бар 8, I Believe Bar, Wood Bar, "Бюро" на Жуковского, Bolshoy Bar, "На Вина!".

Владелец сети баров "Барслона" Андрей Федотов, подписавший петицию, отмечает, что под этот закон может попасть несколько сотен заведений, включая алкомагазины. А качественных баров, многие из которых уже стали визитной карточкой Петербурга, наберется около сотни.

Закон о "наливайках" против рестораторов: в Петербурге назрел новый конфликт.

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