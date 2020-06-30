Закон о "наливайках" против рестораторов: в Петербурге назрел новый конфликт

Петербург рискует остаться практически без половины кафе и баров всего за один сезон. Все дело в коронавирусе и новом законе о "наливайках". Piter.TV обсудил с экспертами возможное будущее индустрии.

Совсем скоро Петербург может лишиться сотен баров и ресторанов. Причина – законопроект об ужесточении правил продажи алкоголя в жилых домах: если зал меньше 50-ти метров – не наливать.

Закон уже принят во втором чтении. Цель – борьба с неблагополучными "наливайками". Но рестораторы откровенно ежатся в страхе.

20 метров – это еще, допустим, магазины "Литра", но 50 метров – это бары нормального размера. Крафтовые бары с нормальными кранами и батлшопами. Это маленькие кофейни, которые теперь не смогут налить кофе с бейлисом – кому от этого станет лучше? Я путешествовала по всей Европе и скажу, что такого количества хороших кабаков с хорошей едой, хорошим пивом и хорошим сервисом нет нигде. В Испании нет, в Мюнхене нет, в Чехии нет. У нас самый сервисный, самый барный и самый живой город. Дарья Фирсова, член Либертарианской партии России

Добиться спокойствия и чистоты на улицах, в домах которых есть конфликтные "наливайки", торгующие без лицензии, при помощи сдерживающих механизмов – суровая необходимость, которая давно напрашивалась, считает автор инициативы Денис Четырбок.

Все равно должен быть водораздел. Допустим, было бы не 50, а было бы 30 или 40 метров. Тогда те, у кого там 29,5 метров, будут говорить о несправедливости. Но такие порядки в этой сфере необходимо наводить. Потому что то, что в этой сфере творится сейчас, кроме как раздражением не назовешь. Денис Четырбок, депутат Законодательного Собрания Петербурга

Эксперты из компании L2B посчитали, что коронавирус подкосил до 30% ресторанного бизнеса в Петербурге, а закон Четырбока добьет еще 10-20%. У рестораторов возникает единственный вопрос – зачем лишать город налогоплательщиков? Ведь это немалые деньги – 299 миллионов рублей в год. И это только в городской бюджет.

Имело бы смысл сделать ограничения, если уж это так необходимо в интересах граждан, в реализации алкогольной продукции без оказания услуг общественного питания. Когда вы просто можете придти, взять алкоголь в разлив и, грубо говоря, удалиться. Светлана Гузь, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Buisness

Ценители гастро-культуры города переживают больше за Центральный район – мекку туристического барного Петербурга. Но ведь закон распространяется на весь город. Например, Наталья Бец – владеет баром в жилом доме на Удельной, общей площадью 65 кв. метров уже 15 лет: платит налоги, обеспечивает рабочие места, с местными не конфликтует. Бар для своих, дело всей ее жизни – и такой трагичный конец.

Даже дело не в "разливухе". Поймите, если хозяину все равно, он будет безразлично относиться ко всему: грязь, на него будут жаловаться. Есть и "разливухи" больше 50 метров, но они работают, а мы, маленький паб… А сколько у нас авторских заведений. По 30-40 метров. Там люди собираются, не напиваются, а поют, устраивают литературные вечера. Они тоже маленькие. И они тоже пострадают. Наталья Бец, ресторатор

Если законопроект вступит в силу, на улице останется более шести петербуржцев, уверены эксперты. Стоит ли борьба с "наливайками" таких жертв и почему для репрессий выбрано и без того непростое время – вопрос, на который депутаты пока не дают ответа.

Видео, фото: Piter.TV