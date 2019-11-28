"Наливайки" с маленькой площадью в жилых домах могут запретить в Петербурге

Законопроект прошел второе чтение.

Депутаты ЗакСа хотят изменить требования к барам, которые находятся в жилых домах. Сегодня, 23 июня, соответствующий законопроект прошел второе чтение.

Автором инициативы является Денис Четырбок. Он предложил изменить минимальную площадь магазинов, которые торгуют алкогольной продукцией в точках общественного питания, с 20 до 50 квадратных метров. По мнению депутата, в этом случае жителям многоквартирных домов придется реже встречаться с любителями выпить.

К третьему чтению в документе введут норму о переходном периоде.

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