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"Наливайки" с маленькой площадью в жилых домах могут запретить в Петербурге
Сегодня, 11:13
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nadezhda_sib

"Наливайки" с маленькой площадью в жилых домах могут запретить в Петербурге

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Законопроект прошел второе чтение.

Депутаты ЗакСа хотят изменить требования к барам, которые находятся в жилых домах. Сегодня, 23 июня, соответствующий законопроект прошел второе чтение.

Автором инициативы является Денис Четырбок. Он предложил изменить минимальную площадь магазинов, которые торгуют алкогольной продукцией в точках общественного питания, с 20 до 50 квадратных метров. По мнению депутата, в этом случае жителям многоквартирных домов придется реже встречаться с любителями выпить. 

К третьему чтению в документе введут норму о переходном периоде. 

Ранее Piter.TV показал оживленную улицу Рубинштейна в период пандемии.

Фото: pixabay.com

Теги: бар, наливайка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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