Piter.tv показывает оживленную улицу Рубинштейна во время пандемии

Заведения на главной ресторанно-барной улице Петербурга как могут спасаются от закрытия с помощью доставки, еды навынос и небольших хитростей.

Улица Рубинштейна значительно опустела во время режима самоизоляции, однако совсем безлюдной ее назвать сложно. С приходом тепла все больше соскучившихся по простым гастрономическим удовольствиям петербуржцев приходят сюда, чтобы взять еду с собой и съесть ее, практически не отходя от кассы, на свежем воздухе.

Оператор Piter TV снял жизнь на Рубиншейна в обычный будний день. Даже в полдень на улице можно встретить посетителей, кое-где у заведений выставлены стулья, кто-то устраивается прямо на подоконниках. Бары и рестораны сами приглашают к себе на подобные посиделки. Например, бар "Хроники" написал в своем аккаунте Facebook: "К вашим услугам специально оборудованный подоконник, компактное выверенное меню и ответственный сотрудник бара, прошедший бескомпромиссную санитарную обработку".

Рестораторы идут на риск: летняя мебель, в том числе и стулья, могут быть расценены как нарушение действующий в городе приказов. Так, недавно на Крестовском острове приостановили деятельность ресторана "Русская рыбалка". По данным издания The Village, нарушением были будка выдачи заказов и летнюю мебель.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что работа летних кафе и веранд должна возобновиться с 25 июня. Москва в этом плане опережает Северную столицу: там с 16 июня открываются летние кафе, а с 23 июня — уже рестораны.