В Петербурге приняли законопроект об ограничениях для "наливаек" в жилых домах

Инициатором является депутат Денис Четырбок.

Депутаты ЗакСа Санкт -Петербурга приняли закон, согласно которому жители многоквартирных домов будут иметь возможность закрыть точки продажи алкоголя в их домах. Инициатором законопроекта является депутат ЗакСа Денис Четырбок, который отметил частые жалобы жильцов на шумные "наливайки".

Законопроект предусматривал три пункта: площадь заведения для торговли алкоголем должна быть не менее 20 квадратных метров, жители домов могут самостоятельно принять решение о закрытии "наливайки" в их доме, регионы сами определяют площадь помещений.

Теперь только сами жители домов на совете могут решить, хотят они иметь пункт продажи алкоголя или нет.

Ранее прокуратура оштрафовала на 100 тысяч рублей ночной алкогольный ларек на Гаванской.

Фото: пресс-служба Единой России в Санкт-Петербурге