Прокуратура оштрафовала на 100 тысяч рублей ночной алкогольный ларек на Гаванской

Проверка пришла после обращений петербуржцев.

Прокуратура проверила один из продуктовых магазинов Василеостровского района и выяснила, что продавцы торговали алкоголем в ночное время. Об этом сообщила прокуратура Петербурга.

В магазин пришли с проверкой после обращений местных жителей. Так магазин, который находится в доме № 15 на улице Гаванской, торговал алкоголем после десяти часов вечера.

За нарушение правил продажи алкоголя магазин оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ранее в петербургском кафе за нелегальную работу задержали четверых шашлычников.

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