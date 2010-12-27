Прокуратура оштрафовала на 100 тысяч рублей ночной алкогольный ларек на Гаванской

Прокуратура проверила один из продуктовых магазинов Василеостровского района и выяснила, что продавцы торговали алкоголем в ночное время. Об этом сообщила прокуратура Петербурга.
В магазин пришли с проверкой после обращений местных жителей. Так магазин, который находится в доме № 15 на улице Гаванской, торговал алкоголем после десяти часов вечера.
За нарушение правил продажи алкоголя магазин оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Ранее в петербургском кафе за нелегальную работу задержали четверых шашлычников.
Фото: pixabay
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