  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура оштрафовала на 100 тысяч рублей ночной алкогольный ларек на Гаванской
Сегодня, 10:58
33
nastya960

Прокуратура оштрафовала на 100 тысяч рублей ночной алкогольный ларек на Гаванской

0 0

Проверка пришла после обращений петербуржцев.

Прокуратура проверила один из продуктовых магазинов Василеостровского района и выяснила, что продавцы торговали алкоголем в ночное время. Об этом сообщила прокуратура Петербурга.

В магазин пришли с проверкой после обращений местных жителей. Так магазин, который находится в доме № 15 на улице Гаванской, торговал алкоголем после десяти часов вечера.

За нарушение правил продажи алкоголя магазин оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ранее в петербургском кафе за нелегальную работу задержали четверых шашлычников. 

Фото: pixabay

Теги: алкоголь, гаванская, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии