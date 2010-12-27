Четверо шашлычников задержаны за нелегальную работу в петербургском кафе

Трое нарушили режим пребывания в стране, четвертый трудился не в разрешенном по патенту городе.

Прокуратура Колпинского района установила, что владелец кафе "Шашлык Хаус" на улице Ремизова взял на работу мигрантов, нарушивших режим пребывания в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, трое граждан Узбекистана незаконно пребывали на территории страны, их привлекли к административной ответственности. А четвертый сотрудник, гражданин Азербайджана, трудился в России законно, только не в том субъекте, на который получал патент. Ему назначили штраф в пять тысяч рублей и выдворение из страны.

Проверка показала, что индивидуальным предпринимателем для работы привлечены 4 гражданина Республик Узбекистан и Азербайджан в нарушении режима пребывания на территории России.

В ходе проверки кафе прокуратура выявила еще и хранение алкоголя без лицензии и документов для продажи. В отношении владельца заведения возбуждено два административных дела. ИП Гочалиева И. Н. привлекут за устройство на работу мигранта, которому выдан патент на работу в другом субъекте России.

Также мигрантов заставят платить в бюджет Петербурга налоги. Иностранцы получат для этого собственный QR-код.

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