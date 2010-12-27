Иностранцы в Петербурге получат собственный QR-код

Мигрантов заставят платить в бюджет Петербурга налоги.

Петербургские юристы придумали как вернуть НДФЛ гастарбайтеров в бюджет города. Для этого каждому мигранту раздадут собственный QR-код. Программное обеспечение позволит приезжим оплачивать налог на доходы, при этом не зная русского языка. Система уже внедрена в банки, миграционные центры, компании по страхованию и юридические фирмы. Доступ к базе получит полиция.

Днем 1 октября проект представлен в Ленрезерве. Инициатива разработана ассоциацией содействия международной трудовой миграции. По замыслу чиновников, мигранты Петербурга и Ленобласти должны получить патент, а после ежемесячно выплачивать в казну города фиксированный НДФЛ. Сейчас эта сумма равняется 3,8 тысячам рублей. Разбираться с русскими буквами мигрантам не придется. Для оплаты банкоматы потребуют только идентификационный номер и фамилию гражданина. Для продления патента мигрант должен будет показать все чеки, собранные за год. Затем управление по вопросам миграции будет устанавливать их подлинность.

QR-коды будут продублированы приезжим по смс-сообщению. Оплата налога также возможна при сканировании личного кода.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге и Ленобласти заработали электронные визы для 53 стран.

Фото: Piter.tv

