Крушение истребителя США пятого поколения попало на видео

Пилот смог катапультироваться. В результате ЧП пострадали семь человек.

В интернете появилось видео, на кадрах которого запечатлена неудачная посадка истребителя США пятого поколения F-35 на авианосец Carl Vinson .

Напомним, инцидент произошел 24 января в акватории Южно-Китайского моря. Воздушное судно должно было приземлиться на палубу "Винсона" во время плановой операции, однако в ходе посадки что-то пошло не так. Пилоту пришлось катапультироваться. В результате ЧП пострадали семь человек.

В опубликованном ролике, снятом при помощи тепловизора, можно увидеть самолет, который "проезжает" через всю взлетную площадку корабля. Проскользив вдоль палубы, воздушное судно падает в воду. Возможно, пилот не выпустил шасси, что и стало причиной ЧП.

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Видео: Telegram / AviaNews