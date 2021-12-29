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Крушение истребителя США пятого поколения попало на видео

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Пилот смог катапультироваться. В результате ЧП пострадали семь человек.

В интернете появилось видео, на кадрах которого запечатлена неудачная посадка истребителя США пятого поколения F-35 на авианосец Carl Vinson . 

Напомним, инцидент произошел 24 января в акватории Южно-Китайского моря. Воздушное судно должно было приземлиться на палубу "Винсона" во время плановой операции, однако в ходе посадки что-то пошло не так. Пилоту пришлось катапультироваться. В результате ЧП пострадали семь человек.

В опубликованном ролике, снятом при помощи тепловизора, можно увидеть самолет, который "проезжает" через всю взлетную площадку корабля. Проскользив вдоль палубы, воздушное судно падает в воду. Возможно, пилот не выпустил шасси, что и стало причиной ЧП.

Ранее в Омске водитель устроил ДТП, чтобы спасти пешеходов.

Видео: Telegram / AviaNews

Теги: f-35, истребитель сша, крушение самолета
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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