Момент крушения истребителя F-35 случайно попал на видео

Трагедия произошла в Южно-Китайском море.

Момент крушения американского истребителя F-35 случайно попал на видео. Инцидент произошел несколько дней назад в акватории Южно-Китайского моря. Его случайно засняли на камеру мобильного телефона очевидцы. Эксперты надеются на то, что ролик позволит понять причину трагедии, которая произошла с боевым воздушным бортом. Факт произошедшего может сказаться на эксплуатации самолета пятого поколения в ВМС США.

В кадре заметно, что экипаж совершает вираж в небе, после чего начинает заходить на посадку. Пилот слишком быстро сбросил скорость, когда палуба авианосца находилась на далеком расстоянии. Летчик решил идти на второй заход. Однако двигатель истребителя скорее всего не смог развить требующуюся тягу.

Напомним, что версия о сбое в работе систем истребителя появилась в СМИ уже через несколько часов после трагедии. Не исключается, что пилоту могли быть переданы неверные данные о высоте полета. Однако эта версия не исключает постороннего вмешательства со стороны иностранных средств РЭБ, так как инцидент произошел вблизи военных баз Китая на Парасельских островах.

Спасение пилота из упавшего на рельсы самолета в США попало на видео.

Фото и видео: Avia.pro