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Спасение пилота из упавшего на рельсы самолета в США попало на видео

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Мужчину спасли за мгновение до столкновения поезда с воздушным судном.

В Соединенных Штатах сотрудники полиции вытащили пилота упавшего на железнодорожные пути самолета за мгновение до столкновения с поездом. Об этом сообщили в пресс-службе в департаменте общественных работ округа Лос-Анджелес.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе 9 января около полудня по местному времени. Легкомоторный самолет Cessna 172 совершил жесткую посадку на железнодорожном переезде. Полицейские смогли вызволить пилота за несколько секунд до того, как воздушное судно протаранил поезд.

Отмечается, что в результате падения самолета пилот получил незначительные травмы. Он был доставлен в медицинское учреждение.

По предварительной версии, причиной крушение воздушного судна стала потеря мощности.

Ранее в аэропорту Ханчжоу загорелся грузовой самолет российской авиакомпании "Авиастар-ТУ".

Видео: Youtube/TRAFFIC NEWS LA

Теги: лос-анджелес, поезд, самолет упал на рельсы, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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