В аэропорту Ханчжоу загорелся грузовой самолет российской авиакомпании "Авиастар-ТУ"

Пожар начался внутри самолета, когда в нем находилось 20 тонн груза и 26 тонн авиационного топлива.

В аэропорту Ханчжоу загорелся грузовой самолет Ту-204 российской авиакомпании "Авиастар-ТУ". Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей организации.

Накануне самолет прилетел из новосибирского аэропорта Толмачево в Китай. Пожар начался внутри самолета, когда в нем находилось 20 тонн груза и 26 тонн авиационного топлива. На место сразу прибыли бригады пожарных и скорая помощь. Им удалось спасти восемь членов экипажа. Пожар удалось быстро локализовать. Все члены экипажа – два человека инженерно-технического состава и три сопровождающих – эвакуировались.

Информация о степени повреждения самолета и причине пожара уточняется. Известно, что возгорание началось в 23:50 мск (4:50 8 января по местному времени). Самолет был на счету авиакомпании с 2004 года.

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Видео: Twitter/FSXAviation3