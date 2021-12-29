Неизвестные сообщили об угрозе терактов в посольствах Армении и Белоруссии в Москве

Письма пришли на электронную почту посольств. В правоохранительных органах рассказали, что здания обследовали на предмет взрывных устройств.

Посольства Армении и Белоруссии в Москве получили письма с угрозами о минировании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Злоумышленники потребовали вывести войска с территории Казахстана. Письма пришли на электронную почту посольств. В правоохранительных органах рассказали, что здания обследовали на предмет взрывных устройств. Никаких бесхозных предметов не было обнаружено.

Напомним, что в первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты. Жители городов Актау и Жанаозен вышли на улицы, чтобы добиться снижения цен на сжиженный газ. Затем беспорядки начались в других городах Казахстана. По данным ООН, в ходе массовых протестов получили ранения около 1 тыс. человек. Кроме того, погибло 18 силовиков.

Ранее мы сообщили, что полиция нашла женщину, которая предупреждала о взрыве на детском концерте в Выборгском районе.

Фото: Piter.TV