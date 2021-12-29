В Омске водитель устроил ДТП, чтобы спасти пешеходов

В Омске водитель такси спровоцировал дорожную аварию, чтобы спасти пешеходов. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе регионального ГИБДД.
Инцидент произошел в Советском округе города. Водитель Volkswagen выехал на "встречку" перед пешеходным переходом, по которому шли две девушки, чтобы спасти тех от "Тойоты", которая на большой скорости двигалась в их сторону. Оба транспортных средства вылетели на тротуар
В результате ДТП водитель Volkswagen был госпитализирован с травмами. У него выявили ЧМТ, сотрясение мозга и переломы. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.
Ранее в Петербурге сбили и обокрали перебегавшего дорогу мужчину-нарушителя.
Видео: Youtube/ВСЯ ПРО ВСЯ
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