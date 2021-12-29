На Ленинском проспекте сбили и обокрали перебегавшего дорогу мужчину-нарушителя

Пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

Вечером 6 февраля легковушка сбила пешехода на пересечении Ленинского проспекта и Краснопутиловской улицы. Позднее пострадавший обнаружил пропажу барсетки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Отмечается, что мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Пока он ждал скорую помощь, его голову поддерживала незнакомая женщина. Когда пострадавшего с травмой ноги погрузили в скорую, он обнаружил отсутствие своей сумки.

Также накануне на перекрестке Кадетской линии и Среднего проспекта В. О. пешеход попал под автобус.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Leo Dzyapsh-Ipa)