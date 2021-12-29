На перекрестке Кадетской линии и Среднего проспекта В. О. пешеход попал под автобус

Горожанин вел себя странно на проезжей части. Он вышел на дорогу, где активно ездили автомобили, и гулял по ней.

В Василеостровском районе 36-летний житель Петербурга угодил под колеса автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 6 февраля.

Инцидент произошел на перекрестке Кадетской линии и Среднего проспекта В. О. Мужчина вышел на дорогу, когда ему горел запрещающий сигнал светофора. В спину нарушителя врезалась маршрутка.

Отметим, что горожанин вел себя странно на проезжей части. Он вышел на дорогу, где активно ездили автомобили, и гулял по ней.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv