Моряки США получили ранения при неудачной посадке F-35 на авианосец

Пилот катапультировался. Всего пострадали семь человек.

Истребитель F-35 американских Военно-морских сил совершил неудачную посадку на авианосец в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота Соединенных Штатов.

Инцидент произошел 24 января. Воздушное судно должно было приземлиться на палубу корабля Carl Vinson во время плановой операции, однако в ходе посадки что-то пошло не так. Пилоту пришлось катапультироваться.

В результате ЧП пострадали семь человек. Троих моряков госпитализировали на сушу в медучреждение города Манила (Филиппины), остальным оказали помощь судовые доктора. Состояние самого пилота истребителя стабильное, он не получил ранений.

Другие подробности произошедшего не раскрываются. Ведется расследование ЧП.

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