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Моряки США получили ранения при неудачной посадке F-35 на авианосец
Сегодня, 12:41
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Моряки США получили ранения при неудачной посадке F-35 на авианосец

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Пилот катапультировался. Всего пострадали семь человек.

Истребитель F-35 американских Военно-морских сил совершил неудачную посадку на авианосец в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота Соединенных Штатов.

Инцидент произошел 24 января. Воздушное судно должно было приземлиться на палубу корабля Carl Vinson во время плановой операции, однако в ходе посадки что-то пошло не так. Пилоту пришлось катапультироваться.

В результате ЧП пострадали семь человек. Троих моряков госпитализировали на сушу в медучреждение города Манила (Филиппины), остальным оказали помощь судовые доктора. Состояние самого пилота истребителя стабильное, он не получил ранений.

Другие подробности произошедшего не раскрываются. Ведется расследование ЧП.

Ранее в самолет "Уральских авиалиний" ударила молния во время рейса в Сочи.

Фото: pixabay.com

Теги: carl vinson, ввс сша, истребитель f-35, неудачное приземление самолета
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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