В самолет "Уральских авиалиний" ударила молния во время рейса в Сочи

В самолет "Уральских авиалиний" ударила молния. Инцидент зафиксирован во время рейса в Сочи, который выполнялся 18 января. Борт был временно отстранен от полетов до завершения оценки его технического состояния. Такими сведениями поделились с журналистами сотрудники пресс-службы авиаперевозчика.
Рейс при заходе на посадку подвергся удару молнии. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании.
пресс-служба "Уральских авиалиний"
Утром 19 января в социальных сетях появился ролик с молнией, снятый одной из пассажирок самолета. Кадры сделаны из иллюминатора. на них заметно крыло самолета. Спустя некоторое время кадр озаряет яркая вспышка. После этого слышатся испуганные крики.
Житель Иркутска подорвал лифт с соседом из-за личной неприязни.
Фото и видео: ВК/Александра Фещук
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все