В самолет "Уральских авиалиний" ударила молния во время рейса в Сочи

Сейчас самолет отстранен от полетов до завершения технической проверки.

В самолет "Уральских авиалиний" ударила молния. Инцидент зафиксирован во время рейса в Сочи, который выполнялся 18 января. Борт был временно отстранен от полетов до завершения оценки его технического состояния. Такими сведениями поделились с журналистами сотрудники пресс-службы авиаперевозчика.

Рейс при заходе на посадку подвергся удару молнии. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании. пресс-служба "Уральских авиалиний"

Утром 19 января в социальных сетях появился ролик с молнией, снятый одной из пассажирок самолета. Кадры сделаны из иллюминатора. на них заметно крыло самолета. Спустя некоторое время кадр озаряет яркая вспышка. После этого слышатся испуганные крики.

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Фото и видео: ВК/Александра Фещук