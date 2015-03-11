Армения развернула дополнительные силы на границе с Азербайджаном

Ереван обвиняет Баку в посягательстве на суверенные территории страны.

Вооруженные силы Армении развернули дополнительные силы на армяно-азербайджанской границе. Об этом информирует ИА "Красная Весна" со ссылкой на пресс-службу минобороны Армении.

В сообщении ведомства говорится, что передислоцирование военнослужащих лишило Баку возможности предпринимать какие-либо действия. В Ереване также уверены, что такой маневр заставит вернуться на исходные позиции ВС Азербайджана.

Напомним, 12 мая минобороны Армении заявило о попытках армии Азербайджана продвинуться вглубь территории Сюникской и Гегаркуникской областей для "уточнения границ". В Ереване считают, Баку посягает на суверенные территории страны, что является абсолютно неприемлемым поведением.

17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, Россия готова посодействовать Армении и Азербайджану в демаркации границ.

Ранее На границе с Арменией были замечены беспилотники Азербайджана.

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